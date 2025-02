Observateur attentif du circuit ATP, l’an­cien numéro 1 mondial en double et 24e en simple, Paul McNamee, a donné son avis avant la finale entre Alex De Minaur et Carlos Alcaraz sur l’ATP 500 de Rotterdam (à partir de 15h30 ce dimanche).

Et selon lui, si la tâche de son compa­triote s’an­nonce complexe, elle n’est pas impossible.

Big final for Alex De Minaur against Carlos Alcaraz in Rotterdam this evening …irres­pec­tive he’ll reach his career high ranking of 6, passing Djokovic & Medvedev. Impressive. Alcaraz is super tough, but it’s a better matchup for Demon than Sinner 😉