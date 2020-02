Alors qu’il a pratiqué un tennis offensif de toute beauté face à Daniil Medvedev, Vasek Pospisil, qui ne se sépare jamais d’une petite bouteille de sirop d’érable, a commenté son succès avec un certain recul. Visiblement, le Canadien a décidé de fuir la pression et de prendre simplement du plaisir : « Ça n’arrive pas tous les jours que vous pouvez battre un joueur du calibre de Daniil. Vous croyez toujours en vous-même et vous savez que vous pouvez le faire, surtout si vous l’avez fait dans le passé, ce qui m’est arrivé. Je suis arrivé sur le court avec un plan de match précis. Je savais exactement ce que je voulais faire, mais l’exécuter est autre chose. J’étais aussi l’outsider de ce duel donc j’étais vraiment détendu et confiant. C’était visiblement une bonne attitude pour donner le meilleur de moi-même. »