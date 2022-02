Célébré comme l’un des tour­nois indoor les plus aboutis du monde, le tournoi de Rotterdam vit des heures diffi­ciles. Connu pour proposer l’un des villages les plus mons­trueux du tour, l’évè­ne­ment a survécu au covid mais son image a été plus qu’é­cornée même si Richard Krajicek est parvenu à main­tenir un plateau sportif de haut‐niveau.

Il reste que l’image d’une salle vide avec un grosse bâche n’est pas très valo­ri­sante d’au­tant que le public répon­dait souvent présent. Le gros coup aurait fina­le­ment été de pouvoir convaincre Novak Djokovic pour détourner l’at­ten­tion d’un tournoi à huis‐clos presque ennuyeux.