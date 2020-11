Selon Jean-François Caujolle, l’ATP500 de Rotterdam qui est pourtant une référence depuis des années serait en grand danger. C’est ce que le directeur de l’Open 13 de Marseille a expliqué à l’Equipe ce matin : « Rotterdam a des soucis. Le tournoi appartient à Ahoy, la salle où se tient le tournoi. Vous imaginez la saison qu’ils ont pu faire avec -85 % en terme de chiffre d’affaires. Leur budget est essentiellement basé sur l’hospitalité avec 52 espaces village et 300 loges…ils se posent des questions ». On devrait vite en savoir plus car Richard Krajicek, le directeur du tournoi aura à coeur de confirmer ou pas cette information.