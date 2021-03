Rublev, en taille patron, domine le Grec Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 2, et se qualifie pour la finale de Rotterdam. L’affiche de ces demi‐finales n’a pas été le bras de fer tant attendu. Vainqueur en deux sets sur le score de 6–3 7–6(2), le Russe n’a pas attendu pour prendre l’as­cen­dant sur son adversaire.

Avec un break dès le troi­sième jeu, le numéro 8 mondial est parti sur les chapeaux de roue lors de la première manche. Décisif dans les points impor­tants (5 balles de break sauvées sur 5 dans ce premier set), Rublev a conclu cette manche en 44 minutes sur le score de 6–3. Sur le second set, le Russe a fait la course en tête sans pour autant se procurer de balles de break, n’en concé­dant pas non plus une seule. C’est donc dans un jeu décisif que les deux joueurs ont du en découdre lors de cette manche. À ce petit jeu là, et en costaud, c’est bien le numéro 8 mondial qui est le plus fort avec un jeu décisif remporté 7 points à 2.

C’est la 19e victoire d’af­filée en ATP 500 pour le Russe qui affron­tera demain en finale le vain­queur du duel Coric (26e) – Fucsovics (59e).