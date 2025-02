Andrey est un joueur atypique qui est toujours dans une forme de nervo­sité qu’il ne parvient pas à contrôler malgré tout le travail qu’il accompli au niveau mental.

Cela engendre forcé­ment un niveau de tennis qui peut osciller entre le très bon mais aussi le médiocre. Revenu de Montpelier après avoir perdu contre le 102ème mondial, le Russe se refait une petite santé pour l’ins­tant à Rotterdam mais il a aussi expliqué que rien n’avait changé.

« Je me dis que la confiance doit revenir petit à petit, pas à pas. Chaque jour, vous ressentez encore un peu de peur. Vous pensez : « Ok, je l’ai fait aujourd’hui », mais peut‐être que demain les fantômes revien­dront. C’est comme une personne qui a une addic­tion à quelque chose : chaque jour, elle ressent une petite peur. Aujourd’hui j’ai réussi, mais qui sait si je réus­sirai demain ou non »