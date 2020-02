Homme fort de ce début d’année 2020 avec deux titres de suite (à Doha et Adélaïde) et un huitième de finale à l’Open d’Australie, Andrey Rublev s’est confié au site Internet de l’ATP où il revient son retour délicat à la compétition en juin dernier. Victime d’une fracture de fatigue en bas du dos puis une blessure au poignet, le Russe avait été battu dès le premier tour des qualifications d’Halle : « J’apprécie tout ce que j’ai eu après ma deuxième blessure. Je n’avais pas joué depuis un moment et à Halle pour mon premier match, je perds au premier tour des qualifications. Je jouais tellement mal et je me souviens qu’après ce match, j’étais un peu déçu mais pas autant qu’avant. Je me suis dit : « Enfin, je rejoue. » Même si je jouais mal, je rejouais et j’appréciais ce moment. J’ai ensuite passé un tour à Wimbledon et j’avançais petit à petit pour bien finir la saison. »

Le Moscovite de 22 ans, aujourd’hui 15e mondial, a conscience que cette expérience doit lui servir, y compris pour gérer son impatience : « Je n’ai pas de patience, c’est ce que j’ai besoin d’apprendre. Il faut toujours beaucoup de patience et il faut l’accepter même si cela ne plaît pas. Il faut recommencer et faire de son mieux. »