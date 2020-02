Sur la lancée de son excellent début de saison (deux titres à Doha et Adélaïde) et un huitième de finale à Melbourne, Andrey Rublev (15e) se qualifie pour les quarts de finale aux Pays-Bas. Le Russe a su se sortir du piège du fantasque joueur kazakh Alexander Bublik (56e) en s’imposant 7-5, 6-3. Avec l’élimination de Daniil Medvedev, Andrey Rublev a une belle carte à jouer et affrontera Vasek Pospisil ou Filip Krajinovic pour une place en demi-finale.

13 wins & just one loss to start 2020 😯@AndreyRublev97 equals Novak Djokovic with the most wins this season after defeating Bublik 7-5 6-3 in Rotterdam ! #abnamrowtt pic.twitter.com/yJThNPoLMR

— ATP Tour (@atptour) February 13, 2020