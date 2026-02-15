AccueilATPATP - RotterdamSans Alcaraz et Sinner, De Minaur se venge : "J'ai enfin été...
Sans Alcaraz et Sinner, De Minaur se venge : « J’ai enfin été récompensé »

Alex de Minaur remporte enfin l’ATP 500 de Rotterdam. 

Battu en finale lors des deux dernières éditions, en 2024 contre Jannik Sinner et en 2025 face à Carlos Alcaraz, le 8e joueur a pris le dessus sur Felix Auger‐Aliassime ce dimanche : 6–3, 6–2, en 1h17 de jeu. 

« Je voudrais commencer par Felix. Je te témoigne, à toi et à toute ton équipe, un immense respect pour la façon dont tu abordes tout ce que tu fais. Tu es un compé­ti­teur hors pair. Je suis sûr que nous aurons encore de nombreux affron­te­ments. À mon équipe, à toutes les personnes présentes ici, la troi­sième fois a été la bonne. Nous avons enfin réussi à remporter le titre. À ceux qui ne sont pas ici, cela demande beau­coup d’ef­forts collec­tifs. Mais vrai­ment… je suis heureux d’avoir enfin pu remporter le titre. C’est l’un de mes tour­nois préférés du calen­drier. J’adore revenir ici, à Rotterdam. Je joue mon meilleur tennis et j’ai enfin été récom­pensé. Un grand merci à ce public incroyable qui me fait me sentir comme chez moi », a réagi l’Australien lors de la céré­monie de remise des prix. 

Alex de Minaur soulève à 26 ans un 11e trophée sur le circuit principal. 

Publié le dimanche 15 février 2026 à 17:58

