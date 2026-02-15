Alex de Minaur remporte enfin l’ATP 500 de Rotterdam.
Battu en finale lors des deux dernières éditions, en 2024 contre Jannik Sinner et en 2025 face à Carlos Alcaraz, le 8e joueur a pris le dessus sur Felix Auger‐Aliassime ce dimanche : 6–3, 6–2, en 1h17 de jeu.
❌ 2024 : Perdió contra Sinner— Set Tenis (@settenisok) February 15, 2026
❌ 2025 : Perdió contra Alcaraz
🏆 2026 : Campeón
Primer título indoor para De Minaur.pic.twitter.com/JUY34ck8V4 https://t.co/C96DeDQcnY
« Je voudrais commencer par Felix. Je te témoigne, à toi et à toute ton équipe, un immense respect pour la façon dont tu abordes tout ce que tu fais. Tu es un compétiteur hors pair. Je suis sûr que nous aurons encore de nombreux affrontements. À mon équipe, à toutes les personnes présentes ici, la troisième fois a été la bonne. Nous avons enfin réussi à remporter le titre. À ceux qui ne sont pas ici, cela demande beaucoup d’efforts collectifs. Mais vraiment… je suis heureux d’avoir enfin pu remporter le titre. C’est l’un de mes tournois préférés du calendrier. J’adore revenir ici, à Rotterdam. Je joue mon meilleur tennis et j’ai enfin été récompensé. Un grand merci à ce public incroyable qui me fait me sentir comme chez moi », a réagi l’Australien lors de la cérémonie de remise des prix.
Alex de Minaur after beating Auger Aliassime in the Rotterdam final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 15, 2026
“I’d like to start with Felix. To you and your whole team I’ve got a tremendous amount of respect for how you go about everything you do. You’re an ultimate competitor. I’m sure we’re gonna have many more… pic.twitter.com/qWVWlplulN
Alex de Minaur soulève à 26 ans un 11e trophée sur le circuit principal.
Publié le dimanche 15 février 2026 à 17:58