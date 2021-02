Il fal­lait s’y attendre mais le pla­teau n’au­ra pas la « gueule » pré­vue intiall­le­ment. De nom­breux for­faits sont venus s’a­jou­ter à celui plu­tôt logique de Rafael Nadal qui n’a jamais aimé jouer en indoor.

Parmi les absents, on compte sur­tout des joueurs qui en plus de leur clas­se­ment appor­taient un vrai plus s’ils étaient per­for­mants. On pense for­cé­ment à Berrettini, Monfils, et Shapovalov.

Comme d’ha­bi­tude ces for­faits font le bon­heur de ceux qui ne pou­vaient pas accé­der au tableau principal.

C’est le cas pour Cilic, ou encore Mannarino.

Pour le moment, le pla­teau pré­sente donc 4 top 10, Medvedev, Zverev, Tsitsipas Rublev, ce qui est déjà pas mal par les temps qui courent.