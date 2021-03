Après Auger‐Aliassime lundi et Zverev ce matin, Rotterdam est le théâtre d’une nouvelle sensa­tion cet après‐midi avec l’éli­mi­na­tion d’en­trée de Daniil Medvedev, tête de série numéro un et 3e joueur mondial. Une défaite face au Serbe Lajovic, 27e à l’ATP sur le score de 7–6(4) 6–4 en 1h36 de jeu. Le Russe, pour­tant bien rentré dans le match avec un break réalisé tôt dans le match, n’a par la suite jamais semblé concerné par l’évé­ne­ment. La faute aussi à un adver­saire dans un grand jour, prenant le service de son adver­saire au meilleur des moments dans le second set.

Avec cette défaite, Medvedev ne pourra pas prendre la place de numéro 2 mondial en fin de semaine, promise au Russe en cas de finale à Rotterdam. Avec peu de points à défendre sur terre battue, le joueur de 25 ans aura tout de même cette occa­sion plus tard dans la saison. Rappelons que Daniil a seule­ment 115 points de retard sur Rafael Nadal…