Efficace en ATP Cup, battu au deuxième tour à Auckland par Humbert, Denis Shapovalov vient d’enchaîner trois « first » et semble déjà en panne alors même que la saison vient de débuter. Face à Grigor Dimitrov ce lundi, il a comme d’habitude montrer sur certains points son talent mais manque terriblement de constance et d’une réelle tactique. On a l’impression qu’il n’y pas de liant entre les points et qu’il cherche souvent le beau coup.

En net progrès depuis que Youzhny est venu à ses côtés, il est clair que cette fois, il marque le pas. Sa défaite cinglante à Montpellier 6-2, 6-3 face à Vasek Pospisil avait surpris les observateurs, celle face au Bulgare confirme donc que le gaucher canadien est dans une période difficile.