Gilles Simon est un peu l’une des bêtes noires de Gaël Monfils. En neuf confrontations, le Niçois s’est imposé à sept reprises face au Parisien. Sur dur indoor, Simon a remporté deux des trois confrontations mais la dernière remonte à la finale de l’Open 13 Provence de Marseille en 2015. Depuis, Monfils est devenu plus constant et ses deux derniers titres ont été acquis en indoor (Rotterdam en 2019 et Montpellier la semaine dernière).