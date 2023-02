Vainqueur ce mercredi du Français Benjamin Bonzi (6−2, 3–6, 6–1) pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Rotterdam quelques jours après son sacre sur l’Open Sud de France, Jannik Sinner est revenu en confé­rence de presse sur ses sensa­tions avant d’af­fronter Stefanos Tsitsipas pour le choc des huitièmes de finale aux Pays‐Bas.

Un duel qui inter­vient trois semaines seule­ment après la victoire du Grec en cinq sets en huitièmes de finale de l’Open d’Australie. Une bonne occa­sion pour l’Italien de venger, lui qui se dit prêt à en découdre.

« C’est toujours diffi­cile de rentrer sur le terrain quand on arrive très tard du tournoi précé­dent, donc je suis content de ma perfor­mance. Cela n’a pas été facile, nous avons tous les deux fait beau­coup de fautes directes, mais j’ai toujours essayé de rester concentré sur mon jeu. J’ai plutôt bien commencé et fini, donc je suis content. Je pense que le début du troi­sième set a été décisif, car à ce moment‐là j’ai repris confiance en mon jeu, que j’avais un peu perdu lors du deuxième set. J’aime les condi­tions de jeu, je me suis adapté rapi­de­ment. Demain, je sais que je vais affronter un joueur très fort, mais je suis prêt. Nous verrons ce qui se passera. »