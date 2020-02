Qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Rotterdam, Jannik Sinner a aussi signé sa première victoire sur un membre du Top 10 en disposant de David Goffin. Le prodige italien de 18 ans (79e) s’est confié à Ubitennis où il est interrogé sur les critiques reçues dans son pays pour un début d’année difficile : « Je suis un garçon de 18 ans qui a la chance de participer à des tournois importants à cet âge. Je ne sais pas vraiment ce qu’il y a à critiquer mais je ne lis pas grand-chose à mon sujet. Je sais qu’il y a des gens qui aiment critiquer et d’autres qui pensent positivement. Je n’ai pas besoin d’être influencé, je dois suivre mon chemin et je suis satisfait de ce que je fais. Je m’attendais sans doute à faire mieux en ce début d’année 2020 mais la saison est longue et on fera les comptes à la fin. »

Crédit photo : Open Sud de France