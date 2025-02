Récemment inter­rogé par un jour­na­liste italien sur Matteo Berrettini en marge de sa présence sur l’ATP 500 de Rotterdam, Stefanos Tsitsipas a rendu un très bel hommage au joueur italien.

« Nous nous sommes entraînés ensemble en Australie et nous avons une bonne rela­tion. C’est une personne très facile à vivre, il est facile de s’en­tendre avec lui, il n’a pas une person­na­lité complexe. Matteo fait partie de ces joueurs qui sont bons pour le tennis. Je me souviens qu’il y a des années, nous avons joué les Futures ensemble en Crète… des années plus tard, nous jouons les tour­nois les plus impor­tants ensemble, c’est une très belle histoire. En double ? Je ne pense pas que nous en ayons déjà fait un, mais j’ado­re­rais jouer en double avec lui, pour­quoi pas ! »