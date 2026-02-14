AccueilInsoliteTallon Griekspoor se "moque" d'Alcaraz : "Son aura est totale surtout avec...
Tallon Griekspoor se « moque » d’Alcaraz : « Son aura est totale surtout avec des mocca­sins Louis Vuitton »

Interrogé par le service de commu­ni­ca­tion sur l’aura de certains joueurs sur le court mais aussi en dehors, Tallon a choisi Carlos plutôt que Jannik. 

Le Batave semble avoir été séduit par la dernière remise offi­cielle du trophée de l’Open d’Australie réalisée dans un parc à Melbourne où Carlos était « looké ».

« Je choisi Carlos Alcaraz, hors du court, surtout quand il met ses mocas­sins Louis Vuitton, je trouve qu’il assez impres­sion­nant quand il fait cela. Ça, combiné à un bon tennis, à quelques coups gagnants. Je pense que du coup il dégage une sacrée bonne aura. »

Publié le samedi 14 février 2026 à 10:46

