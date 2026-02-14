Interrogé par le service de communication sur l’aura de certains joueurs sur le court mais aussi en dehors, Tallon a choisi Carlos plutôt que Jannik.
Le Batave semble avoir été séduit par la dernière remise officielle du trophée de l’Open d’Australie réalisée dans un parc à Melbourne où Carlos était « looké ».
« Je choisi Carlos Alcaraz, hors du court, surtout quand il met ses mocassins Louis Vuitton, je trouve qu’il assez impressionnant quand il fait cela. Ça, combiné à un bon tennis, à quelques coups gagnants. Je pense que du coup il dégage une sacrée bonne aura. »
Publié le samedi 14 février 2026 à 10:46