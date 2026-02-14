Ugo Humbert est en demi‐finale à Rotterdam et forcément ça s’emballe un peu. L’Equipe est allé à la rencontre de Thierry Ascione qui remplace Jérémy Chardy cette semaine en tant que « coach » du Mosellan. Ugo connait bien l’ancien joueur lyonnais qui l’a beaucoup aidé dans sa carrière. Mais si jadis ses missions étaient aussi centrées sur le marketing, là, sa mission est 100% sportive d’autant qu’Ascione a décidé de mettre le paquet.
« Il aura un préparateur physique, un kiné, un entraîneur tennis. Il ne part plus seul ou juste avec le coach tennis. C’est un investissement, mais il ne sera jamais seul. Il aura son équipe, des soins rien que pour lui et un kiné qu’il ne partagera pas dans la salle de l’ATP. Cette exclusivité permet une certaine ambition. Pour notre premier tournoi, ça se passe bien. J’adore ce gamin. Les grands joueurs, il ne faut pas les faire douter. On ne peut pas arriver et dire que ce qui a été fait avant, c’est de la merde »
En demi‐finale, le Tricolore affronte Alex de Minaur ce samedi.
Publié le samedi 14 février 2026 à 12:22