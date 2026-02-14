AccueilATPATP - RotterdamThierry Ascione, coach d'Ugo Humbert cette semaine : "Les grands joueurs, il...
Thierry Ascione, coach d’Ugo Humbert cette semaine : « Les grands joueurs, il ne faut pas les faire douter. On ne peut pas arriver et dire que ce qui a été fait avant, c’est de la merde »

Ugo Humbert est en demi‐finale à Rotterdam et forcé­ment ça s’emballe un peu. L’Equipe est allé à la rencontre de Thierry Ascione qui remplace Jérémy Chardy cette semaine en tant que « coach » du Mosellan. Ugo connait bien l’an­cien joueur lyon­nais qui l’a beau­coup aidé dans sa carrière. Mais si jadis ses missions étaient aussi centrées sur le marke­ting, là, sa mission est 100% spor­tive d’au­tant qu’Ascione a décidé de mettre le paquet.

« Il aura un prépa­ra­teur physique, un kiné, un entraî­neur tennis. Il ne part plus seul ou juste avec le coach tennis. C’est un inves­tis­se­ment, mais il ne sera jamais seul. Il aura son équipe, des soins rien que pour lui et un kiné qu’il ne parta­gera pas dans la salle de l’ATP. Cette exclu­si­vité permet une certaine ambi­tion. Pour notre premier tournoi, ça se passe bien. J’adore ce gamin. Les grands joueurs, il ne faut pas les faire douter. On ne peut pas arriver et dire que ce qui a été fait avant, c’est de la merde »

En demi‐finale, le Tricolore affronte Alex de Minaur ce samedi.



Publié le samedi 14 février 2026 à 12:22

