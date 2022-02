Le conseiller de Félix a posté un message sur le compte Instagram (voir ci‐dessous) de son joueur pour le féli­citer de sa victoire en Hollande.

Arrivé en Avril au sein du team du Canadien, il semble bien qu’il existe un effet Toni. L’on partage aussi sa prédic­tion sur la suite à venir telle­ment Félix semble être devenu un autre joueur depuis le début de la saison.



« Félicitations Félix pour ton premier titre ATP à Rottterdam aujourd’hui ! Super tournoi, super match et super victoire ! C’est un plaisir de colla­borer avec votre équipe fantas­tique et avec toi ! Un tel esprit, une telle volonté de s’amé­liorer et un tennis aussi incroyable me font croire que c’est le premier d’une longue série à venir !