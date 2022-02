La semaine prochaine s’an­nonce parti­cu­liè­re­ment passion­nante avec l’ATP 500 de Rotterdam.

Le tirage au sort a eu lieu et il réserve de belles affiches, dès le 1er tour, et à coup sûr un peu plus tard dans le tournoi.

Stefanos Tsitsipas, tête de série 1, qui affronte Alejandro Davidovich Fokina au 1er tour, se retrouve dans la partie de tableau de Denis Shapovalov et d’Hubert Hurkacz. Le Polonais va d’ailleurs défier Jo‐Wilfried Tsonga, invité par le tournoi.

Andrey Rublev, tête de série 2, va tenter de se relancer aux Pays‐Bas après la décep­tion de son élimi­na­tion au 3e tour de l’Open d’Australie contre un qualifié. Du côté de Felix Auger‐Aliassime, le Russe pour­rait d’abord être opposé à Arthur Rinderknech au second tour si le Français s’en sort contre Soon‐woo Kwon.

Ugo Humbert, qui reste sur deux défaites contre Richard Gasquet, a été lui hérité de Cameron Norrie lui aussi dans une mauvaise passe (5 défaites consécutives).

A noter les belles oppo­si­tions entre Andy Murray et Alexander Bublik, Karen Khachanov et Alexei Popyrin ou encore Aslan Karatsev et Tallon Griekspoor.