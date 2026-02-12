Au premier tour de l’ATP 500 de Rotterdam, Stefanos Tsitsipas (32e mondial) a battu le Français Arthur Rinderknech (28e mondial), aujourd’hui mieux classé que lui : 7–5, 6–3, en 1h23 de jeu.
Après sa victoire, le double finaliste en Grand Chelem est revenu lors d’une interview accordée à BOLA VIP sur la période très difficile qu’il a traversée l’année dernière.
« J’ai connu une longue période sans jouer au tennis, ce qui ne m’était jamais arrivé auparavant dans ma carrière. J’avais l’impression d’être loin du court et de la compétition, et tout à coup, je n’étais plus qu’un simple observateur du tennis et de l’ATP Tour au lieu d’être un participant. C’était très étrange et frustrant, car je ne pouvais pas faire grand‐chose. Mon dos est comme il est et je ne peux faire qu’un certain nombre de choses, mais si mon dos refuse de s’améliorer et refuse de guérir, la seule chose que je peux faire est d’attendre et de consulter autant de médecins que possible qui sont spécialisés dans ce domaine. »
A noter qu’en huitièmes de finale, Tsitsipas affrontera le Néerlandais Botic Van De Zandschulp (65e mondial).
Publié le jeudi 12 février 2026 à 10:56