Au premier tour de l’ATP 500 de Rotterdam, Stefanos Tsitsipas (32e mondial) a battu le Français Arthur Rinderknech (28e mondial), aujourd’hui mieux classé que lui : 7–5, 6–3, en 1h23 de jeu.

Après sa victoire, le double fina­liste en Grand Chelem est revenu lors d’une inter­view accordée à BOLA VIP sur la période très diffi­cile qu’il a traversée l’année dernière.

« J’ai connu une longue période sans jouer au tennis, ce qui ne m’était jamais arrivé aupa­ra­vant dans ma carrière. J’avais l’im­pres­sion d’être loin du court et de la compé­ti­tion, et tout à coup, je n’étais plus qu’un simple obser­va­teur du tennis et de l’ATP Tour au lieu d’être un parti­ci­pant. C’était très étrange et frus­trant, car je ne pouvais pas faire grand‐chose. Mon dos est comme il est et je ne peux faire qu’un certain nombre de choses, mais si mon dos refuse de s’amé­liorer et refuse de guérir, la seule chose que je peux faire est d’at­tendre et de consulter autant de méde­cins que possible qui sont spécia­lisés dans ce domaine. »

A noter qu’en huitièmes de finale, Tsitsipas affron­tera le Néerlandais Botic Van De Zandschulp (65e mondial).