Stefanos Tsitsipas aime donner du sens à son action. En marge du tournoi de Rotterdam, il s’est exprimé sur son année 2019 où, selon lui, il a pris les choses trop à coeur : « J’ai pris le tennis trop au sérieux et j’attendais trop de moi. J’ai eu beaucoup de stress avant et après les matchs et je me suis mis tellement de pression. Maintenant, j’essaye de voir le tennis plus comme un jeu que comme un travail. Je suis donc parvenu à avoir un meilleur équilibre entre tout ce qui se passe sur le court et en dehors.«

Attraction du tournoi, il affrontera au premier tour le Polonais Hubert Hurkacz (29e) et devra déjà jouer à son meilleur niveau pour passer ce tour piégeux.