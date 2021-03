Après un Open d’Australie réus­si, Stefanos Tsitsipas, sou­vent à l’aise en indoor, sera à suivre sur l’ATP 500 de Rotterdam où il est la tête de série numé­ro 2. Lors du média day, le Grec a insis­té sur l’i­dée que tout ce qui lui arri­vait lui per­met­tait petit à petit de fran­chir des étapes.

« Est‐ce que je me sens plus proche d’un suc­cès en Grand Chelem après ma vic­toire contre Nadal ? J’ai dû répondre à cette ques­tion à plu­sieurs reprises. Ce que je retiens c’est que mes suc­cès sont des expé­riences posi­tives pour les autres gros tests de ma car­rière. J’espère sur­tout être aus­si per­for­mant qu’en Australie car je n’ai jamais vrai­ment bien jouer ici. Je sais que même si je pro­gresse, je dois encore fran­chir des obs­tacles et sur­tout jouer des finales pour com­plé­ter mon palmarès. »