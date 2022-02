En confé­rence de presse à Rotterdam, Stefanos Tsitsipas est revenu sur sa finale perdue à Roland‐Garros contre Novak Djokovic alors qu’il menait deux sets à zéro. Le Grec assure s’être tota­le­ment remis de cette immense déception.

« J’ai déjà complè­te­ment oublié ce match. Maintenant, après plusieurs mois, j’ai réalisé qu’at­teindre une finale du Grand Chelem est une grande réus­site, mais je ne veux pas être le gars qui détient un trophée de fina­liste. Je veux être beau­coup plus que cela. Je travaille et m’en­traîne tous les jours pour m’amé­liorer et me sentir mieux en tant que joueur de tennis », a confié le grec, tête de série numéro 1 de l’ATP 500 néer­lan­dais. Il fera fera son entrée en lice mardi contre Alejandro Davidovich Fokina.