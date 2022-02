Mené 6–4, 2–2, 0–30 sur sa mise en jeu par la surprise Jiri Lehecka, Stefanos Tsitsipas a réussi à inverser la tendance pour aller cher­cher la 18e finale de sa carrière. A la fin de son match, le Grec a raconté comment il avait vécu cette partie très diffi­cile face à un adver­saire dont il ne connais­sait pas grand chose.

« C’était un match très diffi­cile contre un adver­saire qui a vécu une semaine fantas­tique. Je ne savais pas à quoi m’at­tendre aujourd’hui, j’ai donc essayé de décou­vrir son schéma de jeu le plus tôt possible et de m’y adapter. Ce n’était pas facile, loin de là. Il a réussi à prendre le premier set et dans le deuxième set, il a été meilleur à certains moments. Il a joué de façon incroyable avec son premier service et il a pressé et attaqué comme je ne l’avais jamais vu le faire pendant la semaine. J’ai essayé de survivre du mieux que j’ai pu et j’ai fina­le­ment réussi à le faire. J’ai pu égaliser et, avec le vent en poupe, j’ai pu revenir et me quali­fier pour une autre finale », a expliqué le numéro 4 mondial, soulagé.

Il va affronter Felix Auger‐Aliassime en finale ce dimanche (15h30) à Rotterdam.