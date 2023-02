Stefanos Tsitsipas ne semble pas avoir été trop impacté par sa défaite en finale de l’Open d’Australie contre Novak Djokovic. Sa décla­ra­tion après sa victoire au 1er tour de l’ATP 500 de Rotterdam contre Emil Ruusuvuori (7−5, 6–1) respi­rait la confiance ce mardi.

« Le processus dans lequel je suis plongé me permet de trouver des solu­tions à toutes sortes de problèmes. Le fait de répéter les choses encore et encore fait que tout fonc­tionne. Quand on est plus jeune, on fait de son mieux mais on manque d’ex­pé­rience. Je pense que le fait de pouvoir vivre ces moments de plus en plus souvent sur le circuit vous aide à comprendre, vous rend plus sage lorsque vous essayez de faire face à tous ces problèmes. »

Le numéro 3 mondial affron­tera en huitièmes de finale le Français Benjamin Bonzi ou Jannik Sinner pour une revanche allé­chante sur le papier après Melbourne où le Grec s’était imposé en cinq sets.