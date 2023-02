Tête de série 1 du tournoi, c’est la 7ème parti­ci­pa­tion de suite pour Stefanos à Rotterdam. La première fois, c’était face à Tsonga. Le Grec se souvient de ses débuts, et commente aussi ce qu’il est entrain de vivre en ce moment chez nos confrères de Nos.

« Je m’at­tache de plus en plus à ce sport, je l’aime de plus en plus. C’est quelque chose dont j’ai rêvé pendant des années. Vous avez des périodes dans l’année où vous n’avez pas envie de jouer, où votre corps est très tendu. Vous souf­frez de tension parce que vous devez jouer tant de matchs dans une année. Mais main­te­nant, j’aime être sur un court de tennis »