Reléguée de manière assez incom­pré­hen­sible sur le Court n°1, l’af­fiche de la journée entre Stan Wawrinka et Richard Gasquet, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Rotterdam, a logi­que­ment tourné à l’avan­tage du Suisse.

Si le Biterrois a bien tenté de s’ac­cro­cher en sauvant plusieurs balles de break (5 sur 8) tout en s’en procu­rant aucune, le triple vain­queur en Grand Chelem était tout simple­ment trop fort, trop concentré et surtout plus déterminé.

Deux jours après avoir battu Alexander Bublik lors du premier tour et déclaré qu’il se sentait prêt à réaliser de grandes choses cette saison, Stan The Man a direc­te­ment lié le geste à la parole et affi­chant un très haut niveau de jeu durant les 1h20 de match : 6–3, 6–4.

Un seul point perdu derrière sa première balle au service (26 sur 27), seule­ment huit derrière la seconde, 11 aces ainsi que 34 coups gagnants pour 13 fautes directes… le tout avec un revers rede­venu lourd et chirurgical.

Il n’y a pas de doute, Stan Wawrinka est en train de retrouver toute sa palette tennis­tique et il en aura bien besoin en quarts de finale où il affron­tera le vain­queur du duel très attendu entre Stefanos Tsitsipas et Jannik Sinner. Ça promet !