L’organisation de l’ATP 500 de Rotterdam (du 1er au 7 mars) vient de dévoiler une partie de ses têtes d’affiche et elles ont belle allure. Ainsi, Stan Wawrinka, Daniil Medvedev, Kei Nishikori, Andrey Rublev, Jannik Sinner et David Goffin ont d’ores et déjà confirmé leur présence auprès du directeur du tournoi, Richard Krajicek. Reste désormais à savoir si ce dernier réussira à attirer Roger Federer qui doit effectuer son retour sur les courts justement lors de cette période.

