Déjà forfait pour l’Open Sud de France (ATP 250, 3 au 9 février), Stan Wawrinka ne participera pas à l’ATP 500 de Rotterdam (10 au 16 février). Le Suisse, quart de finaliste à Melbourne, était finaliste sortant. Il a annoncé sa décision sur Twitter en évoquant une blessure.

Unfortunately I am not able to play @abnamrowtt this year, due to my injury. I wish @RichardKrajicek and the fans a great week. Hopefully I will be back in 2021 🙏🏻🎾💜 pic.twitter.com/wQzCdlfVbN

— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) February 1, 2020