Richard Krajieck a donc réa­li­sé un coup de maître. Son pla­teau est « fou » et il vient de se com­plé­ter avec une « Guest Star » en la per­sonne d’Andy Murray et un nou­veau top 10 avec Alexandre Zverev. Il y aura au final donc 6 top 10.

A cela, il faut rajou­ter Jannik Winner plus Keï Nishikori. Au niveau tri­co­lore, les deux « fren­chies » en course sont Gaël Monfils et Ugo Humbert.

Le tour­noi débute le 1er Mars et il res­semble for­cé­ment à un petit mas­ters vu la den­si­té du plateau.