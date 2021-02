L’Open d’Australie se ter­mine dimanche avec la finale homme entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev. Pour les fans de ten­nis, la fin d’un Grand Chelem peut être un peu dif­fi­cile à encais­ser, mais pas de panique ! Le direc­teur du tour­noi de Rotterdam Richard Krajicek a frap­pé fort avec un pla­teau extrê­me­ment rele­vé pour cet ATP 500 qui se dérou­le­ra du 1er au 7 mars, une semaine seule­ment après la fin du Majeur Australien. Alors que Rafael Nadal, Daniil Medvedev ou encore Stefanos Tsitsipas s’étaient déjà enga­gés, on apprend aujourd’hui que le numé­ro 7 mon­dial Alexandre Zverev a béné­fi­cié d’une Wild Card. Tout comme Nishikori, Sinner et Murray ! Du très haut niveau.