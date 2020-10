6e joueur mondial, tête de série numéro 1 et tenant du titre à Saint-Pétersbourg, Daniil Medvedev s’est fait surprendre par le géant américain Reilly Opelka (36e) en huitièmes de finale : 6-2, 5-7, 4-6 après 2h de jeu.

Après deux échecs de rang sur les terres battues de Hambourg et de Roland Garros, on pensait que le retour sur dur serait bénéfique au Russe. Mais son premier tour poussif face à Richard Gasquet n’était finalement pas qu’une impression ou une mise en route. Moins précis et peut-être moins déterminé que la saison dernière, Medvedev traverse actuellement une période un peu compliquée même s’il n’y a pour l’instant pas de quoi dramatiser.