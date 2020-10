Daniil Medvedev traverse une période compliquée. Après deux éliminations au 1er tour à Hambourg et Roland-Garros, il s’est incliné dès les 8èmes ce jeudi à Saint-Pétersbourg face à Reilly Opelka (6-2, 5-7, 4-6).

« Après chaque défaite, j’ai l’impression de faire une saison horrible, mais je dois comprendre que les hauts et les bas sont naturels. J’ai atteint la demi-finale de l’US Open et au début de l’année j’ai joué bien à l’ATP Cup. Il faut généralement quelques heures pour se remettre d’une déception, mais la déception ne dure jamais plus de deux jours. Il y a du temps pour ça. Demain je m’entraînerai et je me préparerai pour le prochain tournoi. Je veux continuer à m’améliorer, mais en gardant mon style de jeu. En tant que joueur, ce n’est pas que je n’ai pas changé, c’est juste qu’à cet âge, quand on s’est déjà établi en tant que joueur, c’est déjà difficile de changer quoi que ce soit… », a réagi le Russe en conférence de presse après sa défaite.