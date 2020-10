Après une nouvelle grande déception à Roland-Garros, Daniil Medvedev va retrouver une surface qui lui plaît. Il tentera de défendre son titre à Saint-Pétersbourg, dans son pays.

« Naturellement, en tant que champion en titre, j’ai une certaine pression, bien sûr, mais j’essaie de m’entraîner le plus possible pour préparer le tournoi. Il me semble que deux ou trois jours suffisent pour être prêt à jouer lorsqu’on passe de la terre battue au dur indoor, alors j’ai l’impression d’être prêt. Nous verrons pendant les matchs, mais je pense que je serai prêt à 100 % », a déclaré le Russe dans une interview accordée à l’ATP.

Daniil entre en lice demain avec un match face au français Richard Gasquet.