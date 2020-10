Alors qu’il devait participer au tournoi ATP 500 de Saint-Pétersbourg qui débute ce lundi, Stefanos Tsitsipas a annoncé son forfait sur ses réseaux sociaux.

« Malheureusement, j’ai une petite blessure à la jambe. Je suis les conseils de mon médecin, donc je me retire du tournoi de Saint-Pétersbourg, je prends une semaine et je me prépare pour Vienne », a regretté le Grec.

Le demi-finaliste de Roland-Garros s’est en revanche réjoui de sa qualification pour les Nitto ATP Finals : « Je suis heureux d’avoir l’opportunité de défendre mon titre ».