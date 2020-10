Vainqueur de Daniel Evans en sauvant trois balles de math d’affilée, Stanislas Wawrinka continue sa route à Saint Petersbourg en Russie. Il a été interrogé sur le Masters même si pour l’instant le Suisse est assez loin : « Sincèrement, je n’y pense pas parce que j’en suis vraiment loin. Après c’est vrai qu’il y a plus de tournois à jouer, il y donc beaucoup de points à prendre, mais je ne pense pas à ça. Je pense surtout à reprendre quelques matches, à gagner des matches, et surtout à retrouver la confiance et à engranger le plus de victoires avant la fin de la saison »

Ce mardi à la Race, Stanislas Wawrinka pointe à la 18ème place (2185 points)donc ce serait un véritable exploit d’y parvenir.

Comme Roger Federer sera absent à Londres, il reste deux places. Ces places sont pour l’instant pour Diego Schwartzman (3180 points), Andrey Rublev (2974 points).

Au calendrier ATP, il reste 4 semaines de compétitions.