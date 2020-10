Les quarts de finale débutent ce vendredi à Saint-Pétersbourg et à Cologne. La rédaction a sélectionné les deux matchs les plus alléchants par tournoi.

Sans contestation, l’opposition entre Stanislas Wawrinka et Denis Shapovalov est celle qui donne le plus envie. L’un des joueurs les plus puissants du circuit affronte un jeune joueur qui ne retient aucun coup, voulant faire à chaque fois la différence. Ils se sont affrontés deux fois pour une victoire chacun. En Russie également, Karen Khachanov défie Milos Raonic dans un duel de cogneurs.

A Cologne, Alexander Zverev devra assumer son statut face à George Harris. Le match Hubert Hurkacz – Roberto Bautista Agut risque lui d’être très accroché.

Voici notre sélection de 4 matchs pour ce vendredi :

Saint-Pétersbourg (ATP 500) :

Stanislas Wawrinka (SUI) – Denis Shapovalov (CAN)

Karen Khachanov (RUS) – Milos Raonic (CAN)

Cologne (ATP 250) :

Alexander Zverev (GER) – George Harris (RAS)

Hubert Hurkacz (POL) – Roberto Bautista Agut (ESP)