Andy Murray n’est pas encore rede­venu le joueur qu’il était avant son opéra­tion de la hanche mais il semble s’en rappro­cher, petit à petit. Qualifié pour les huitièmes de finale à San Diego après une victoire facile sur Denis Kudla au premier tour cette nuit, le Britannique s’est confié à Tennis.com sur ses progrès et ses espérances.

« Je ne suis jamais venu dans cette ville, je suis arrivé dimanche et j’ai eu le temps de m’amuser. Il est impor­tant pour moi de profiter de la possi­bi­lité de concourir sur plusieurs semaines consé­cu­tives, main­te­nant que je me sens beau­coup mieux physi­que­ment. Je ne souffre pas, donc jouer ce tournoi la semaine précé­dant Indian Wells me permettra de m’ac­cli­mater et de gagner en confiance avant cet événe­ment. L’US Open a été un tour­nant pour moi. Voir que je joue mieux et que j’ai des chances de battre les grands joueurs du moment me donne beau­coup de motivation. »