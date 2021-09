Les temps changent sur le circuit ATP.

Opposés cette nuit au premier tour de l’ATP 250 de San Diego, Andy Murray et Kei Nishikori se rappel­le­ront surement de leurs anciennes joutes où ils s’af­fron­taient la plupart du temps en quarts ou demi‐finales.

Alors qu’ils ne se sont plus affrontés depuis 2017 et un quart à Roland‐Garros, les deux hommes vont donc se retrouver au premier tour du nouveau tournoi masculin de San Diego. Si le Britannique mène très large­ment 10 victoires à deux face au Japonais, les données ne sont plus les mêmes depuis qu’Andy s’est fait poser des prothèses de hanche en métal.

Seulement battu par le futur lauréat à Metz, le Polonais Hubert Hurkacz, Murray ne partira pas favori d’au­tant que le voyage et le déca­lage horaire risquent de peser dans la balance. De son côté, Nishikori, qui n’a plus joué depuis sa défaite face à Novak Djokovic à l’US Open, ne devrait pas faire de cadeau à son adversaire.

Rendez‐vous à partir de 2h30, heure fran­çaise, pour suivre ce premier tour plus qu’alléchant.