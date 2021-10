Most titles in 2021



Casper Ruud, 5 (all 250s)

Novak Djokovic, 4 (3 GS, 1 250)

Alexander Zverev, 4 (1 Olympics, 2 M1000, 1 500)

Daniil Medvedev, 4 (1 GS, 1 M1000, 2 250s)

Hubert Hurkacz, 3 (1 M1000, 2 250s)

Jannik Sinner, 3 (1 500, 2 250s)