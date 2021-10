Après avoir disputé et remporté la Laver Cup ce week‐end avec la Team Europe, Casper Ruud est présent cette semaine à San Diego pour préparer notam­ment le Masters 1000 d’Indian Wells prévu du 7 au 17 octobre. Vainqueur d’Andy Murray en huitièmes de finale (7–5, 6–4), le Norvégien, qui affron­tera Lorenzo Sonego en quarts, a rendu un très bel hommage à son advers­daire britannique.

« De l’autre côté du filet, il y avait une légende du jeu et de la dernière décennie. Même ce qu’il a fait ces dernières années, en se battant pour revenir d’une bles­sure très grave, a été une source d’ins­pi­ra­tion pour moi. Depuis 10 ou 15 ans, il est une source d’ins­pi­ra­tion pour les télé­spec­ta­teurs, car il se bat et trouve toujours le moyen de ne jamais aban­donner. Ces deux dernières années ont été malheu­reuses pour lui, mais c’est génial de le voir de retour et je pense qu’il a joué à un haut niveau aujourd’hui. »