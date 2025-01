Récemment inter­viewée par nos confrères de Clay Tenis, Catalina Fillol, l’ac­tuelle direc­trice de l’Open du Chili (ATP 250) dont la 19e édition aura lieu du 24 février au 2 mars dans la capi­tale, à Santiago, est notam­ment revenu sur le match houleux entre le local, Nicolas Jarry, et le Français, Corentin Moutet, lors de l’édi­tion 2024.

« Comme Nick Kyrgios ou Marcelo « Chino » Ríos, Moutet est un joueur qui brise les codes et ne doit pas être perçu néga­ti­ve­ment. Leur talent, leurs résul­tats et leur diver­sité font d’eux une richesse. La diver­sité est impor­tante dans le tennis comme dans notre société. Ce sont des person­nages qui génèrent des chan­ge­ments et four­nissent des sujets de conver­sa­tion. Il y a d’autres joueurs qui n’y parviennent pas, qui n’osent pas. Ces gens disent ce qu’ils pensent. Ce sont des joueurs de tennis disrup­tifs dont on a besoin et qui génèrent une attrac­tion diffé­rente. Ensuite, Nico a dû rejouer avec Moutet en France et le public était impa­tient de voir ce match, de voir ce qui allait se passer. Cela génère un type d’engagement diffé­rent. Il y a un autre public qui pour­rait être inté­ressé, celui qui n’aime pas telle­ment le tennis, mais qui est attiré par ce qui est contro­versé. Il ne faut pas éteindre ces person­nages, il faut les écouter et les comprendre. »