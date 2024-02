Alors que plusieurs joueurs inscrit sur l’ATP 250 de Santiago, à l’image de Roberto Carballes Baena et Cristian Garin, ont déploré l’état lamen­table du court, la direc­trice du tournoi a expliqué que ce qui faisait la beauté de la terre battue, c’était aussi son imprévisibilité.

« Nous consi­dé­rons la terre battue comme une surface très diffi­cile. Les matches et les points sont plus longs. Les mauvais rebonds qui se produisent rendent aussi les matchs plus diver­tis­sants », a lâché Catalina Fillol dans des propos rapportés par Punto de Break.