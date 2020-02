Mauvaise nouvelle pour Borna Coric. Engagé dans la tournée sud-américaine où il a été demi-finaliste à Rio la semaine dernière, Borna Coric (28e) ne sera au Chili du côté de Santiago cette semaine. Victime d’une inflammation du poignet, le Croate doit renoncer et sera sans doute forfait pour le barrage de Coupe Davis entre l’Inde et la Croatie (6 et 7 mars). Il espère être de retour pour le Masters 1000 d’Indian Wells (12 au 22 mars).