Cristian Garin traverse actuel­le­ment une sale période.

Malgré un troi­sième tour à l’Open d’Australie en janvier, le Chilien vient d’en­chaîner une série de trois défaites de rang lors de la tournée sud‐américaine sur terre battue alors même que c’est sa meilleure surface.

Balayé en 1h15 par son compa­triote Tabilo cette nuit en huitièmes de finale du tournoi de Santiago, chez lui, au Chili, l’ac­tuel 27e joueur mondial est en plein doute concer­nant son avenir alors même que son épaule lui cause encore des soucis.

« En ce moment, c’est horrible pour moi de jouer au tennis. J’ai essayé si fort et ça ne marche pas. Ce vendredi, je vais prendre une déci­sion concer­nant mon avenir. Je vais voir ce que je vais faire, parce que ça ne vaut pas la peine de conti­nuer à jouer comme ça. Je me donne à 100% et j’es­saye dur. Même si les gens pensent que je ne le fais pas, j’aime le tennis et je l’adore. Parfois, il y a de mauvais moments et il faut conti­nuer. La seule chose que je veux, c’est jouer sans me soucier de l’épaule, je passe par beau­coup de hauts et de bas. Je ressens toujours un peu de douleur. »