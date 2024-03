Sebastian Baez enchaîne !

Déjà sacré à Rio la semaine dernière, l’Argentin a remporté à Santiago ce dimanche son deuxième titre consé­cutif, son sixième en carrière et son cinquième déjà depuis début 2023.

« J’ai beau­coup d’émo­tions parce qu’au début du match, je ne me sentais pas bien. Je pense qu’il y a eu des hauts et des bas tout le temps. Je vais donc profiter de mon équipe, car nous nous sommes battus il y a des années pour être ici, pour vivre des moments forts et pour être bien classés (…) Je le dédie (ce titre) aux gens qui me soutiennent, et aussi à ceux qui ne me soutiennent pas, qui sont ceux qui me donnent la force de conti­nuer », a déclaré Baez dans des propos rapportés par l’ATP et Clay Tennis après sa victoire en finale contre le local Tabilo : 3–6, 6–0, 6–4, en 2h16 de jeu.

Installé au 19e rang mondial ce lundi, le joueur de 23 ans intègre le top 20 pour la première fois de sa carrière.