« Le cœur n’y étant plus du tout pour voyager et jouer dans ces condi­tions, je suis malheu­reu­se­ment obligé de faire une pause afin de me préserver menta­le­ment », décla­rait Gilles Simon fin février quelques jours après une défaite au 1er tour à Montpellier. Bonne nouvelle, le Français de 36 ans est déjà de retour ! Il est inscrit à l’ATP 250 de Cagliari, en Sardaigne. Il affron­tera l’Italien Stefano Travaglia dès le premier match lundi.

A noter que Daniel Evans, Taylor Fritz ou encore Lorenzo Sonego sont en lice dans le tournoi.