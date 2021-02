L’année 2020 nous avait habi­tués aux annonces d’an­nu­la­tion ou de report, alors il n’est pas ques­tion de bou­der son plai­sir pour les nou­velles contraires ! Après une pre­mière édi­tion au mois d’oc­tobre der­nier qui avait fina­le­ment sacré Laslo Djere, l’Open de Sardaigne a annon­cé son retour cette année, et sous une nou­velle forme qui plus est. Organisé autour de la com­mune de Pula en 2020, l’ATP 250 se dérou­le­ra cette fois au ten­nis club de Cagliari… dès le mois d’a­vril pro­chain. Plus exac­te­ment, du 4 au 11 avril. Une très bonne nou­velles pour tous les fans trans­al­pins de la petite balle jaune.

Sardegna Open is back 🇮🇹 (04–11 April) https://t.co/NyJ06phw7i — Luca Fiorino (@FiorinoLuca) February 27, 2021