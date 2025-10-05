AccueilATPATP - ShanghaiL'abandon de Sinner fait parler : "Il est évident que le tournoi...
ATP - Shanghai

L’abandon de Sinner fait parler : « Il est évident que le tournoi ne peut rien faire contre une tempé­ra­ture de 30° et 80% d’hu­mi­dité, mais installer un court aussi lent à cette période de l’année, c’est courir le risque que tout ce qui se passe ici se produise », estime José Moron

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

L’abandon de Jannik Sinner est sans doute la goutte de trop à Shanghai où les condi­tions de jeu éprou­vantes ont fait énor­mé­ment de dégâts depuis le début du tournoi. Le jour­na­liste José Moron a évoqué la respon­sa­bi­lité de l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi. 

« Nous le consta­tons tout au long du tournoi de Shanghai. Des joueurs complè­te­ment ‘raides’, inca­pables de bouger correc­te­ment ou de respirer, souf­frant de problèmes physiques. Il est évident que Shanghai ne peut rien faire quand il fait 30 degrés et 80 % d’hu­mi­dité, mais installer un court aussi lent à cette période de l’année, c’est courir le risque que tout ce qui se passe ici se produise », a réagi le rédac­teur en chef de Punto de Break.

Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 19:35

Griekspoor, après l’abandon de Sinner : « Je pensais que nous avions un peu de chance de jouer le soir, sans soleil… »

