L’abandon de Jannik Sinner est sans doute la goutte de trop à Shanghai où les conditions de jeu éprouvantes ont fait énormément de dégâts depuis le début du tournoi. Le journaliste José Moron a évoqué la responsabilité de l’organisation du tournoi.
La retirada de Sinner en Shanghai deja en bandeja el Número 1 de 2025 a Carlos Alcaraz.— José Morón (@jmgmoron) October 5, 2025
Ahora mismo, le aventaja más de 2500 puntos en la Race.
Casi imposible que no lo logre.
Por cierto, qué bien hizo Carlitos en no ir a Shanghai, visto lo visto. pic.twitter.com/cTIQ4XulhF
« Nous le constatons tout au long du tournoi de Shanghai. Des joueurs complètement ‘raides’, incapables de bouger correctement ou de respirer, souffrant de problèmes physiques. Il est évident que Shanghai ne peut rien faire quand il fait 30 degrés et 80 % d’humidité, mais installer un court aussi lent à cette période de l’année, c’est courir le risque que tout ce qui se passe ici se produise », a réagi le rédacteur en chef de Punto de Break.
Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 19:35