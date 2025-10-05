L’abandon de Jannik Sinner est sans doute la goutte de trop à Shanghai où les condi­tions de jeu éprou­vantes ont fait énor­mé­ment de dégâts depuis le début du tournoi. Le jour­na­liste José Moron a évoqué la respon­sa­bi­lité de l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi.

La reti­rada de Sinner en Shanghai deja en bandeja el Número 1 de 2025 a Carlos Alcaraz.



Ahora mismo, le aven­taja más de 2500 puntos en la Race.



Casi impo­sible que no lo logre.



Por cierto, qué bien hizo Carlitos en no ir a Shanghai, visto lo visto. pic.twitter.com/cTIQ4XulhF — José Morón (@jmgmoron) October 5, 2025

« Nous le consta­tons tout au long du tournoi de Shanghai. Des joueurs complè­te­ment ‘raides’, inca­pables de bouger correc­te­ment ou de respirer, souf­frant de problèmes physiques. Il est évident que Shanghai ne peut rien faire quand il fait 30 degrés et 80 % d’hu­mi­dité, mais installer un court aussi lent à cette période de l’année, c’est courir le risque que tout ce qui se passe ici se produise », a réagi le rédac­teur en chef de Punto de Break.